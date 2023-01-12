春節期間國道1號埔鹽系統交流道封閉時間。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

春節連續假期自1月20日至1月29日，為期10天，彰化縣警察局於各重要路段、風景遊憩區、傳統市場、年貨大街等派遣警力加強交通疏導，維護交通安全與順暢。相關交通疏導管制及改道措施如下：

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於1月22、23、24日（初一、二、三）0時至12時封閉南下匝道，另於1月24、25、26日（初三、四、五）12時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。

二、 國道1號彰化交流道、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、1月25日（初四）13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含本縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

四、連續假期期間經常壅塞路段有員林市台76線員林匝道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線福興路段等，均有規劃警力加強交通疏導。

五、為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，彰化縣警察局也針對台61線彰化路段全線首次投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制。

六、 連假期間熱門景點，交通狀況提醒：

(一) 鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於鎮區共規劃15處停車場，共計停車格1827位，可依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，再轉騎乘MOOVO公共自行車遊玩鹿港古蹟，嘗美食。

(二) 2023花在彰化-溪州公園及田尾公路花園，溪州公園停車場規劃於溪州鄉俊仁路台糖停車場搭乘接駁區搭乘免費接駁車，請民眾多加利用。

(三) 「彰化月影燈季」活動在八卦山大佛風景區舉行，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。

(四) 芳苑濕地海空步道為新興熱門景點沿途設有停車導引指示牌。

彰化縣察局表示，各項交通疏導管制措施及改道規劃，警察局及各警察分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，均有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，亦可至手機下載（彰警online）APP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多縣內交通資訊。