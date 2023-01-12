甲公司2010年因透過第三地區轉投資大陸地區乙公司而獲配投資收益1億5,000萬元，其相關已繳納所得稅第三地區零元、大陸地區1,500萬元。甲公司申報時，誤以實際收到投資收益淨額1億3,500萬元列為投資收益，並主張可扣抵稅額1,350萬元。

北區國稅局表示，事實上，經重新核算，甲公司應列報之投資收益金額為稅前總額1億5,000萬元，大陸地區可扣抵稅額為1,500萬元，因此予以補徵稅額150萬元〔（1億5,000萬元-1億3,500萬元)*20％-（1,500萬元-1,350萬元）〕。

財政部北區國稅局表示，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第24條第2項及第3項規定，營利事業列報第三地區公司的投資收益時，其屬源自轉投資大陸地區公司或事業分配的投資收益部分，視為大陸地區來源所得，應併同台灣地區來源所得報繳所得稅。

該部分大陸地區投資收益在大陸地區及第三地區已繳納所得稅，得自應納稅額中扣抵；其扣抵數額合計數，不得超過因加計該筆投資收益依臺灣地區適用稅率計算增加的應納稅額。