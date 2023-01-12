大陸國家統計局12日公布2022年12月消費者物價指數（CPI），年增1.8％，與11月相比上漲0.2個百分點，符合市場預期。生產者價格指數（PPI）年減0.7％，比11月收窄0.6個百分點，跌幅仍高於預期。2022年全年，CPI年增2％，PPI年增4.1％。
香港經濟日報報導，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，CPI方面，當月各地區各部門更好統籌防疫和經濟社會發展，多措並舉做好市場保供穩價，物價運行整體平穩。以年來看，漲幅略有擴大，其中食品價格上漲4.8％，漲幅比11月擴大1.1個百分點，影響CPI上漲約0.87個百分點。
12月非食品價格上漲1.1％，漲幅與11月相同，影響CPI上漲約0.92個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，年增0.7％，漲幅比11月擴大0.1個百分點。
以月份來看，由跌轉平，食品價格從11月下跌0.8％轉為上漲0.5％，影響CPI上漲約0.09個百分點。非食品價格從11月持平轉為下跌0.2％，影響CPI下跌約0.13個百分點。
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