適逢春節前年貨消費高峰期間，新北市各大賣場及商場、市場等公共場預計將湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，新北市副市長謝政達今(12)日率新北市消防局及工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等局室組成公共安全聯合稽查小組，前往新店區家樂福進行公安及食安聯合稽查，維護消費者公共安全及食品安全。

新北市副市長謝政達率聯合稽查小組至大買場執行稽查。（新北市消防局提供）

因應年節將至，新北事公共安全聯合稽查小組針對本市規模前10大之大賣場、百貨公司進行聯合稽查，新北消防局也針對列管的2527家轄內人潮出入眾多場所進行消防安全檢查，並辦理7處大規模場所之春節前搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡

新北市副市長謝政達率聯合稽查小組至大買場執行稽查。（新北市消防局提供）

新北市工務局並抽查3000平方公尺以上賣場之防火避難設施共計56家，相關缺失立即依照建築相關法規處分，另外年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、防火門等安全設施是否通暢無阻，自衛消防編組是否落實，室內空氣品質是否良好等也是稽查項目之一。

新北市副市長謝政達率聯合稽查小組至大買場執行稽查。（新北市消防局提供）

謝政達表示，對於民眾將陸續開始置辦年貨，本次稽查針對食安的部分，食品的產地、有效期限以及成分來做檢查，發現大部分的食品都符合相關規定，也呼籲大家在購買食品的時候，務必查看產品的標示，確保自己吃下去的東西是安全無虞且符合期待。

新北市副市長謝政達率聯合稽查小組至大買場執行稽查。（新北市消防局提供）

謝政達提醒相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品外，也應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。