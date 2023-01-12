義大力軍用電子大廠羅馬電子公司（Elettronica Roma）公司展示了他們的E4Sheild微波生物防禦系統，作用就是滅活空氣中的病毒，可以在幾分鐘之內就讓空氣中的病毒失去活性，而且裝置本身輕巧，沒有插電的情況下可以透過電池連續工作數小時，對人體無害也不會干擾到醫療器材，應用場景很多。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）11日報導，E4Shield的外觀類似於一個扁平的方形瓦片，其工作原理是利用特定頻率的微波將共振能量轉移到病毒的結構上，進而使病毒的外殼破裂，從而在開啓後「幾分鐘內」使其在氣溶膠（Aerosol）形式下失去活性。這套設備使用的頻率可以穿透建築物的牆壁，但這取決於牆壁的材質和厚度，而且還會被水或金屬所削弱。

目前，Elettronica公司提供了2種E4Shield的型號。第1種是E4Shield 個人版（Personal），它是兩個中較小的一個，尺寸為85×85×22釐米。它用於個人佩戴，峰值功率僅為7瓦，有效保護直徑為3公尺。

較大的版本是E4Shield 50，尺寸為150×150×45釐米。適用於辦公室或更大的公共場所，峰值功率為9瓦，有效覆蓋面積為50平方公尺（大約15坪），據瞭解，其保護直徑為7.97公尺。這2種型號都配有充電電池，在斷開電源的情況下，可連續工作4小時。使用典型的USB-A到USB-C充電器，它們可以在2至3小時內完全充飽電力

Il Dipartimento scientifico dell’Ospedale Militare #Celio nostro partner scientifico per #E4shield. Tecnologia testata in esperimenti di “proof of concept” in laboratori del Policlinico Militare di Roma identificando il range di operatività per l’inattivazione del #virus Covid19. pic.twitter.com/Uv4KpzjfE1 — Elettronica Group (@ElettronicaGrp) August 3, 2022

公司代表表示，這套設備對人體完全無害，在心臟除顫器周圍是安全的。E4Shield的2種型號都已經獲得了歐盟CE認證和SAR安全合規認證。

不過，這套技術只對空氣中的病毒起作用，一旦病毒已經進入人體，就不能消滅病毒，因為人體的含水量會減弱微波信號。

目前，E4Shield能夠滅活SARS-CoV-2的不同變種，據羅馬電子稱，在測試過程中，這套設備被證明能夠滅活含有病毒的氣溶膠中90%的病毒量，而且這種有效性延伸到SARS-CoV-2的變體，包括Delta和Omicron變種。除了新冠肺炎之外，這項技術還可以應用於其他病毒之上，例如季節性流感。

羅馬電子代表說，要使它對其他病毒起作用，需要將發射頻率和波形與特定的病毒威脅相匹配，需要建立一個不同病毒及其相應的微波滅活信號的威脅庫。他們正在與合作夥伴合作，開發並整合一種確定當地環境中存在哪些病毒的方法，以便E4Shield發射器能夠自動調整以打擊這些特定的病毒威脅。

這套產品已經在企業對企業（B2B）市場推出，羅馬電子表示，他們的目標是在物流業、汽車和房地產和物業管理領域獲得該產品的合約。從公共衛生的角度來看，公司強調他們的E4Shield系列是為了增強防禦措施而不是完全取代口罩，因為沒有任何一種措施可以保證防止感染。然而，對於一個正在經歷新冠肺炎封鎖的世界來說，這種設備可望減少公共交通工具、機場、室內場所、醫院、軍事場所、車輛平台等常見擁擠區域的感染風險。