行政院會12日通過內政部所提報的「政黨法」部分條文修正草案，明定政黨違反規定，可連帶處分政黨負責人最高100萬罰鍰，同時也配合民法將政黨負責人年齡下修為18歲。另外，對於政黨人員違法國家安全法或組織犯罪條例，經判決確定得廢止政黨的條款，因爭議過大，最終未納入草案。

內政部表示，這次修法主要為防止境外勢力滲透政黨負責人，干預我國政治活動，故增列曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關之罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人；另配合民法修正政黨負責人應為18歲成年人，且不得兼任其他政黨的負責人或選任人員，以健全政黨政治發展。

另考量政黨法施行5年以來，部分政黨違反財務申報等禁止或強制規定受裁罰時，因政黨名下無財產致處罰規定形同虛設。內政部指出，為強化負責人監督之責，這次修法也增訂如有違反者，除處罰政黨外，將連帶處以負責人罰鍰，若政黨收受法定經費應存入以政黨名義開立的金融機構專戶。

內政部進一步表示，部分政黨因黨員嚴重流失，甚淪為一人政黨，僅以少數黨員或代表營造運作假象，背離組織運作應符民主原則，草案明定政黨存續期間，黨員人數應維持至少100人，而黨員達300人以上時，得選出黨員代表組成黨員代表大會，行使原黨員大會職權；同時規定黨員或黨員代表應親自出席黨員大會或黨員代表大會，不得委託代理出席。

此外，為提升性別的參政機會與能力，內政部指出，這次同步修正政黨領取的補助金，每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動。另增訂政黨如自行解散或經廢止備案，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨，其依政黨比例產生的不分區立委，自解散或廢止備案日起，喪失其立委資格。

而修正草案也明定，政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上、50萬元以下罰鍰。至於先前爭議較大的條款，對於政黨人員違法國家安全法或組織犯罪條例，經判決確定得廢止政黨的規定，因爭議過大，最終未納入草案。