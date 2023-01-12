台北市南港是臺灣包種茶的發源地，不過因礦業發達，許多農民轉作礦工，因此包種茶逐漸失去名聲，現任的南港農會總幹事陳坤維看到南港茶葉的興衰，在他任內創立「南桂坊」品牌，並打造多樣茶類相關產品如茶香豬腳、桂花香茶等，成功讓南港包種茶再回到世人眼中，並發揚光大，現陳屆齡退休，他也笑稱「自己一輩子是農會人，未來也會成為平民小農繼續跟農會打拚。」

陳坤維第一份工作在台中中科院航空工業發展中心，後於1986年考上農會公務員後，開始農會生涯，陳坤維回憶，人生最大轉捩點就是在2009年，南港農會正處於難困之時，陳坤維接下總幹事的職位，當時便看到了南港農業的衰敗，以及「南港包種茶」名聲逐漸被「文山包種茶」取代的事實。

陳坤維表示，南港包種茶的優質不可以就此沒落，因此陳坤維開始整合資源，大力推動農會品牌「南桂坊」的創立，起初南港區農民興致缺缺，認為加入品牌費時費力，陳坤維一一解釋、推廣，終於在2011年創立南桂坊，也也有30至40位農會會員加入。

會取名南桂坊，陳坤維說，因為南港區花是桂花，曾經只因薰茶而存在，每逢初春伴隨包種茶烘製而成桂花茶，也讓南港成為桂花鄉。因此產品除茶葉外，還有綠竹筍跟小果苦茶油，並推出多種創意產品如茶香豬腳、桂花香茶、桂花綠茶麵等，隨著品牌日益壯大，也占南港農會供銷部約3成營收，讓南港包種茶再次被世人看見。也讓南桂坊產品在全台農會銷售打名聲。

南港農會甚至跨領域開設「南桂坊農情館」，為餐廳及農漁產販售的複合式餐廳，所有料理都是使用南桂坊及全國農漁會商品，再將南港農產品牌再推上另一波高峰。

陳坤維一生奉獻給農會，因此在2022年榮獲35年特別績優總幹事殊榮，如今農會業已蒸蒸日上之時，陳坤維16日將屆齡退休，陳表示，很捨不得農會以及自己一手打造的品牌，起初因南港屬於都市型農會，經營非常困難，後期大家努力下終於穩定運作，期許下一屆總幹事繼續衝刺讓南港農會產品發揚光大。

而陳坤維也笑稱，自己有一塊小農地，種著綠竹筍以及小果苦茶，退休後將當個在地小農，並且加入農會，一起跟會員共同打拚。