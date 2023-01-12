蘇花中斷，台鐵花蓮站整備列車平台，下午啟動蔬果車載運北上。（民眾提供）

今天凌晨蘇花公路台9線1159.3公里處、大清水隧道南口發生坍方，道路阻斷，因花蓮農產品仰賴道路運輸，台鐵花蓮運務段長吳金添表示，台鐵啟動疏運機制，已聯繫各農會統計這方面需求數量，縣府則啟動農產品運費補助機制，減輕農民負擔。

另外，吳金添表示，統計今天北上列車還有1400多個座位，比較擔心是遊覽車無法到花蓮，遊客將轉搭列車，台鐵將做好準備。

花蓮火車站站長楊舜安表示，已做好卡車上平台車作業，預計下午2時展開北上疏運作業，蘇花中斷期間，台鐵加開區間車，花宜間往返，每天有12班次，不夠可以協調再開。

縣長徐榛蔚表示，縣府已立即啟動農產品運費補助機制，在道路封閉期間，對於蔬果共同運銷，必須改繞南迴公路或轉運台鐵貨運到北部市場所增加的運費，縣府啟動農產品轉運補助，全力減輕農民負擔。

農業處長陳淑雯說明，農民團體改行經南迴公路供應台北、桃園地區果菜批發市場者，於蘇花公路交通中斷期間，可依花蓮縣政府「花蓮縣政府蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」及農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向縣政府農業處申請補助。電話03-8232559，聯絡人：農產運銷科何泰暉，補助標準依實際增加之額度及運輸契約所訂運費調整。

陳淑雯說，如需轉運鐵路，臺鐵已啟動農產品疏運機制，可洽花蓮貨運服務辦公室電話03-8337301。