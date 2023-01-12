「雲端」與「數據」近年成為商務新準則，IDC預估在全球大數據分析領域，雲端支出規模將在2023年首度超越地端部署。MetaAge邁達特(6112)旗下雲端服務公司Epic Cloud聚上雲瞄準雲端與數據經濟需求，取得亞洲指標性大數據平台服務商「Vpon威朋大數據」台灣代理權。

數據經濟的規模日漸可觀，研調機構Precedence Research近期指出，2030年全球大數據相關市場有望達3,463億美元，CAGR達30％。聚上雲看準大數據的商業價值日益發揮綜效，近年積極拓展旗下「顧客體驗數據解決方案」，旨在協助企業精準掌握消費者輪廓，進而將數據與流量化作長線營收。

聚上雲董事長楊敦凱表示，未來將是「雲端」和「大數據」掛帥的年代，且兩者的資源和應用相輔相成。聚上雲看準威朋先進的大數據分析技術，以及全亞洲最豐富的行動數據庫，搭配聚上雲Cloud Native的系統整合開發技術，將可有效賦能企業將精煉後的數據，化作變現的籌碼。

Vpon威朋大數據是亞洲指標性的大數據公司，每月可觸及9億支行動裝置、覆蓋亞太區每日210億次可競價流量的媒體資源，客戶已超過1500家世界知名品牌，在台北、香港、上海、新加坡、東京及大阪均有營運據點。

威朋大數據營運長陳明發表示，威朋長期以數據為核心，提供各大企業全面性的數據解決方案，舉凡數據分析服務、廣告投放、跨境行銷、電商成效優化等。本次合作將結合聚上雲在雲端基礎架構服務（IaaS）深厚的技術能量，助力金融、政府、零售等行業展開精準且合規的數位轉型，並在數據力和整合行銷方面，為用戶提供立竿見影的成效。

楊敦凱強調，針對雲端和大數據的強勢匯流，聚上雲將全面發揮自身在雲原生應用的專業，結合威朋「以數據驅動業務成長」的核心理念，齊心瞄準不同產業的數據領航需求，持續佈局更完善的數據淘金解決方案。