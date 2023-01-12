由樂意(7584)代理，原定今天在台上市的MMORPG《失落的方舟：LOST ARK》，公司昨日重大訊息宣布推延上市，對於延後細節並未多做說明。不過，衝擊股價今天表現，盤中重挫25％，從昨日89.9元，盤中均價來到68.58元。

樂意才在去年底，由台灣地區營運總負責人金才憲在官方YouTube頻道公布，韓國Smilegate RPG所開發的《失落的方舟：LOST ARK》中文版預計1月12日上市，但昨天重大訊息表示，為提供給玩家更好的遊戲體驗，經過與Smilegate RPG溝通與審慎評估後，需要更多時間來進行上市的準備，原預計今天上市的計畫決定推延上市。

另外，公司也公布了取得這款遊戲的權利金，達到900萬美元，不過，Smilegate RPG也退回了這筆款項，樂意並沒有損失。

由於未開服即關服，也引發不少玩家的討論，至於因為退還900萬美元約金，是否象徵結束代理，官方指出是延後上市，理由主要團隊對於改版進度領先於台服的其他國家伺服器苦惱很久，在諸多考量之下，同時處理目前在海外伺服器已知的問題，期望能提供更長久、更完善的遊戲體驗給玩家。為此，營運團隊需要投注更多的時間，提升正式營運的服務品質，不得已必須做出這艱難的決定，希望玩家能諒解。