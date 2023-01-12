創櫃板開板迄今登錄家數逐年成長，近年來創櫃板各推薦單位投入大量資源，發掘具潛力之創新企業，為其辦理創新創意審查並出具「公司具創新創意意見書」，經統計，111年創櫃板推薦單位出具創新創意意見書家數之前3名，依序為台北市政府產業發展局、長榮大學高階管理碩士在職專班(EMBA)暨企二代中心、台中市政府經濟發展局及中興大學管理學院。

為扶植台灣創新企業進入資本市場的最佳跳板，自開板迄今登錄家數逐年成長，截至111年底，登錄創櫃板公司已達97家，創歷年新高，展現台灣蓬勃的創新發展能量。

近年來創櫃板各推薦單位投入大量資源，發掘具潛力之創新企業，為其辦理創新創意審查並出具「公司具創新創意意見書」，雖然最近2年企業之營運陸續受新冠疫情、全球通膨及地緣政治風險等諸多因素影響，各推薦單位仍成功引薦具充沛能量的創新企業申請登錄創櫃板，家數不遜於往年。

櫃買中心說明，目前已有各地縣（市）政府、專業機構及產業公協會，以及大專院校育成中心等72個產官學機構，成為創櫃板的推薦單位，經統計111年度創櫃板推薦單位出具創新創意意見書家數之前3名，依序為台北市政府產業發展局、長榮大學高階管理碩士在職專班（EMBA）暨企二代中心、台中市政府經濟發展局及中興大學管理學院。櫃買中心衷心感謝各推薦單位鼎力支持與費心協助，積極發掘具發展潛力的創新企業，俾強化創櫃板扶植創新企業進入資本市場的輔導功能，共同促進國家經濟的繁榮發展。

櫃買中心表示，經由推薦單位的介接及輔導，創新企業得以順利取得成長所需的各項資源，加速成長為產業發展的新動能，產官學各推薦單位在此環節扮演了至關重要的角色，貢獻卓著。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有24家公司轉公開發行，其中有22家已登錄興櫃，2家已上櫃。櫃買中心竭誠歡迎推薦單位推薦創新企業申請登錄創櫃板，善用免費輔導服務及資源，打造企業優質競爭力，持續為台灣資本市場注入創新能量。