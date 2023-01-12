「菸害防制法」修正草案經朝野黨團第5次協商後終達成共識，不過，國民黨立法院黨團不滿民進黨昨早開記者會，批評他們拖延修法「放任菸害持續」，國民黨昨也提出聲明，不延會，也暫時不簽署總預算案協商結論。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，總預算協商一定會有很多插曲，國民黨一定會設計很多障礙，而總預算沒過，影響國家推動，他們能承擔嗎？

柯建銘指出，立法院每年到最後總預算協商，一定都會有很多插曲，記得去年總預算朝野協商，當時總召是費鴻泰，叫華視總經理莊豐嘉下台等，所以國民黨一定會設計很多障礙，讓這中間很痛苦，包含時代力量也是，這個都是過場，最後一定要通過。

柯建銘說，講了很多次，總預算一定要通過，再來談特別條例的事情，前天晚上朝野協商結束剩下120案，他們不簽，當然就是留一手，都是要溝通，國民黨今天中午開黨團會議，他相信國民黨也有壓力，總預算協商這麼久，從4700多案剩下100多案，不簽這樣可以嗎？他們受的了嗎？

柯建銘表示，「總預算沒過，後續影響對國家推動，他能承擔嗎？」歷史上沒有總預算不過的事，只有2006年蘇貞昌當閣揆，總預算拖延了，但還是會過，對於這樣的協商過程攻防，他認為，都是必要之惡沒辦法。

柯建銘說，只能等到國民黨開完黨團會議，再來協商，總預算是否要過，大家要好好溝通，以及特別條例要不要開臨時會延會，這個都可談，總預算過了明天總預算6小時要表決，表決完畢請院長馬上召集朝野協商，要延會或臨時會來做協商，大家一起來面對。

至於國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，「就算道歉也太廉價了，民進黨面子裡子都要，為何還要毒打他們？」對此，柯建銘說，我們沒有什麼面子、裡子都要，對他個人來說，總預算和法案該通過就通過，這個才是大家共同的成績。

柯建銘指出，在這個關鍵時刻，爭任何的面子、裡子都不重要，在他的觀念裡，立法院該通過的法案都要通過，特別條例要來談，不要因為一個小事情，昨天在朝野協商講過，如果有造成誤解，他也道歉，後來他們簽了，今天菸害防制法就要三讀，下午會好好跟他溝通。