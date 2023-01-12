台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道今天凌晨邊坡突然大規模坍方，大量土石砸毀明隧道，隧道口慘遭淹沒，雙向交通中斷，預計15日搶通。發現坍方的報案民眾憶起當下說，當時他開車進入明隧道，發現前方粉塵瀰漫視線不佳，聽到石頭掉落在隧道上方聲響，驚覺事態不妙，一看發現整條路都被坍方土石堵塞，即通報警方，好在即時發現事故，未釀成傷亡；花蓮人則期望蘇花安能儘速啟動，「不要再讓花蓮成為孤島」。

發現坍方並報案的林先生事後接受訪問時冷靜的說，昨晚11點多他開車行經崇德路段，經過明隧道時，發現前方都是土粉，上方還有石頭掉落的「劈哩啪啦掉」聲音，驚覺事態不妙，仔細一看才發現整條路都已被坍方土石塞住，便趕緊打電話給警方，所幸當時後方已無來車，並儘速請前方車輛後退到隧道內，避免被壓到，最後大家就和警察、公路單位等人員協調，請他們盡快封路，避免後續有來車進入災損路段。

因為道路中斷改搭火車的花蓮人游小姐說，今天上午從北部開車回來，得知蘇花公路中斷後，就把車子放在和平，轉搭火車回崇德，對於蘇花公路中斷也是習以為常，只希望蘇花安能夠盡速執行。

「花蓮人何時才能有條安全的出門與回家道路」，一早準備開車北上出遊的游先生聽聞蘇花公路崩塌消息，無奈表示，好不容易向公司請好假，怎料蘇花坍方，只好折返回家休息，原以為蘇花改已改善許多，沒想到近年坍方接連不斷，只希望蘇花安能快點完成，「不要再讓花蓮因山區崩塌成為孤島」。

蘇花公路崩塌，公路總局預估15日傍晚搶通，台鐵期間加開宜蘭花蓮區間快車42列次疏運旅客，今下午啓動宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次，明起至15日止，每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次；航港局則緊急調度船舶，協調合富快輪於今(晚上7時在花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，另調度台北快輪儘速返航台灣搭配凱旋8號，於明投入緊急疏運。