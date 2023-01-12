人民幣兌美元中間價12日報6.7680元，升值76個基本點。上一交易日中間價6.7756元，上一交易日官方收盤價6.7775元，上日夜盤收報6.7650元。

香港信報報導，美國通膨數據公布前，美元走弱，人民幣走強，人民幣兌美元在岸價（CNY）上午曾報6.7579元，比上日下午4時30分收報6.7775元，升值196個基本點。人民幣兌美元離岸價（CNH）曾升破6.76元，高見6.7545元。

中國人民銀行12日公布，為維護春節前流動性平穩，12日展開人民幣（下同）1,170億元逆回購操作，包括650億元7天期和520億元14天期，利率仍維持在2％和2.15％。逆回購操作連續第二日放量，以此計算，公開市場單日淨投放也增至1,150億元。

據統計，9日當周公開市場逆回購到期1,270億元，前兩日占多數，分別為430億元和640億元，11日為160億元，12日和13日則回到20億元。

另外，2023年首筆MLF到期將在17日，規模7,000億元，按慣例，人行將在16日進行續做。