日本知名女星深田恭子去年因罹患「適應障礙症」停工5個月，還被媒體拍到暴瘦模樣，休息一陣子之後便宣布復出拍戲，睽違3年後於串流平台上推出「大尺度」新戲《A2Z》，令粉絲們興奮不已。而她在戲中不僅罕見脫衣，與年輕鮮肉上演不倫禁忌戀，還出現夫妻共浴的火辣場面，成為網友討論的焦點。

深田恭子與田中圭、片寄涼太合作主演的新戲《A2Z》，在12日公開最新預告，深田恭子在戲中飾演事業上呼風喚雨的女強人，同時也是名人妻，被飾演丈夫的田中圭出軌後，婚姻陷入瓶頸，同時她又意外愛上由片寄涼太扮演的郵局員工，大談禁忌姊弟戀。而公開預告裡，深田恭子罕見地突破尺度，除了脫衣裸身與丈夫在浴缸中共浴外，她與小王之間也有激烈床戲；其中一幕深田恭子苦惱的鏡頭，更只穿著一件深V的絲綢細肩帶睡衣，隱約露出深邃的事業線，豐滿雙峰曲線因此快撐爆，讓不少網友看了紛紛暴動轉發，相當期待三人的演出。

事實上，深田恭子爆出生病前，曾多次傳出與交往多年的百億富商男友杉本宏之結婚，兩人甚至已經簽下婚前契約等等，但隨後就爆出她因長期酗酒不改，嚴重影響生活而讓男友受不了憤而提分手，沒多久後又傳出復的消息，讓外界對於兩人的戀情霧裡看花。

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