連鎖餐飲集團六角(2732)2022年合併營收回升、改寫歷史次高，法人看好獲利反彈倍增，2023年營運力拚重返疫情前高峰。六角股價近日強勢上攻，今（12）日開高後放量飆升8.18％至145.5元，創2021年4月初以來21月高點，早盤維持近6％漲勢，領漲觀光類股。

六角2022年12月自結合併營收3.69億元，月增8.76％、年減2.36％，為近4月高點。第四季合併營收10.45億元，季減8.86％、年減8.31％，表現持穩10億元高檔。全年合併營收42.08億元、仍年增0.91％，為僅次於2019年的歷史次高。

法人認為，隨著各國邊境管制解峰、帶動觀光旅遊復甦，「Chatime日出茶太」展店步調回升，餐食子公司王座受惠疫情趨穩、內需消費增溫，營運同步好轉。惟中國大陸市場受疫情影響，子公司杭州瑞里縮減門市規模調整體質，削弱合併營收成長動能。

不過，在營收規模回升、本業獲利顯著彈升下，六角去年前三季歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏2021年全年、改寫同期次高。由於杭州瑞里營運調整大致完成，預期第四季獲利將續繳佳績、帶動全年獲利反彈倍增。

展望2023年，六角「Chatime日出茶太」展店步調持續加速，全年目標拚達1800家，力求疫後恢復每年維持30％成長，同時進行海外供應鏈中心規畫布局，配合子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長、表現重返甚至更甚疫前榮耀。

六角董事長王耀輝先前表示，「Chatime日出茶太」今年目標拓增至1750～1800家，淨增350～400家，較去年接近翻倍，淨增率自15％持續回升至逾20％。其中，印尼、馬來西亞、菲律賓、澳洲、加拿大將是主力展店市場。

同時，六角規畫複製澳洲成功模式，調整美國市場營運策略布局，將保留約20家體質較佳的既有「Chatime日出茶太」門市，第二季於加州開出3家新型直營門市，後續採區域代理模式拓市，初期聚焦美西拓展至一定規模後再拓展至其他地區，目標3年內開出150家。