前兩週因為美國職籃聖誕大戰介紹了各隊『休兵一日』後出賽的表現，本週延續該篇話題，聊聊大家都很感興趣的『背靠背』出賽，背靠背(back to back)顧名思義就是連續兩天出賽，如此沒有休息日的賽程安排對於球員的體力是一大考驗，通常背靠背出賽的勝率都會受到一定程度的影響，少數非常具有韌性的球隊可以維持戰力甚至越挫越勇，讓我們來看看本季至今有哪些球隊容易體力潰堤、又有哪些球隊不畏賽程艱辛呢？

『洛杉磯快艇』目前整體勝率51%，背靠背出賽場次3勝6敗勝率僅33%，球隊王牌里歐納德(Kawhi Leonard)有嚴重的傷病史，球團為了保護他幾乎不會安排里歐納德在背靠背的場次出賽，導致快艇背靠背的賽事勝率不佳。『紐奧良鵜鶘』本季勝率61%，是聯盟西區排名第3的強隊，他們背靠背目前2勝4敗勝率跌至33%，陣中同為狀元的兩大主力威廉森(Zion Williamson)以及英格拉姆(Brandon Ingram)先後受傷，導致球隊輪換陣容人手不足，連續出賽體力容易跟不上。『達拉斯獨行俠』目前勝率55%僅次於鵜鶘，背靠背出賽8場只拿下2勝，勝率低至25%，獨行俠進攻端太過依賴唐西奇(Luka Doncic)，輪轉防守又特別消耗體力，賽季漫長，獨行俠在背靠背出賽的場次或許沒有把勝負看得那麼重要。

『波士頓塞爾提克』與『密爾瓦基公鹿』兩支綠衫軍目前分別排行聯盟東區的第1以及第3名，他們不僅先發將猛，板凳更是兵源充足，因此連續兩日的出戰對於塞爾提克以及公鹿來說並沒有太大的影響，開季至今塞爾提克背靠背出戰打出傲人的6勝0敗、公鹿也4勝0敗不遑多讓。除了上述兩大強權之外，不得不提目前背靠背出賽6勝1敗勝率86%的印第安那溜馬，溜馬實力出色但聯盟對於其背靠背對手的安排才是他們勝率高的主要因素，7場背靠背的對手有5個原先勝率都不如溜馬，剩下2場都對籃網，打出一勝一負。

本週五(1/13)上午08:30擅長背靠背的塞爾提克將碰上同為東區的強隊籃網，雖然塞爾提克前一日才結束與鵜鶘的對戰，但籃網王牌杜蘭特(Kevin Durant)掛上傷號，因此週五之役依舊看好塞爾提克背靠背維持不敗紀錄。