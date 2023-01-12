高雄一名男子騎機車趕著到親戚家，原本打算闖紅燈，沒想到接近路口時，才發現有兩名員警騎著機車正在停等紅燈，情急之下趕緊煞車發出刺耳的吱吱聲，仍然不小心越了線。員警發現後立即示意靠邊停車，隨即聞到男子身上飄出酒味，男子一度辯稱是檳榔的味道，但騙不了酒精感知器才坦承喝了啤酒，經警提供杯水漱口後施測，男子酒測值達每公升0.38毫克，明顯超標，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、林奕宏於9日19時許，行經鼓山區翠華路停等紅燈時，突然聽到一陣尖銳的緊急煞車聲，原來是一名男騎士騎機車緊急剎車還超越了停等線，員警立即攔停並發現騎士葉姓男子（45歲）身上飄出酒味，在詢問是否接受酒測時，葉男信心滿滿的表示:「要測啊！如果拒測挖ㄟ昏企(台語)」，後續告知酒駕相關權益時，還熟門熟路地說著:「免貢！挖災啦!酒測挖攏災(台語)」，沒想到酒測結果超標，讓葉男頓時啞口無言。

男子欲闖紅燈見警急煞，音量刺耳引警盤查一身酒氣。(陳慧雯翻攝)

初步了解，葉男當晚從三民區的住家騎機車來到鼓山區的親戚家拿東西，為了快點到達準備闖紅燈，沒想到會遇見等紅燈的警察，只好緊急煞車，卻讓自己酒後駕車露了餡。鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒，應搭乘大眾運輸工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便而酒後駕車。鼓山分局將持續加強轄內機車巡邏巡檢及盤查密度，來防制一切不法及各項違規行為，以確保民眾及用路人安全。

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