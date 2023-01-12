據美國之音報導，世界衛生組織WHO美東時間11日重申，中國需要分享更多有關其爆炸性的新冠疫情的數據，同時贊揚美國在對抗Omicron亞變種的努力中具有「極大的透明度」。

WHO一再表示擔心，中國的官方統計數據沒有顯示出其當前新冠病例激增的真正影響。

WHO突發衛生事件規畫主任邁克·瑞恩（Michael Ryan）告訴記者，「世衛組織仍然認為中國嚴重低報死亡人數。」他批評北京對構成新冠死亡的狹窄定義，並指出「需要鼓勵公共衛生系統中的醫生報告這些病例，而不是不鼓勵他們這樣做」。

相比之下，他贊揚了美國當局的合作。當前，新的Omicron亞變種XBB.1.5正在美國迅速傳播，「在與WHO就數據和這些數據的影響進行接觸方面，美國已經展現了極大的透明度。」

WHO新冠病毒疾病應對技術負責人瑪麗亞·范·克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，華盛頓已經提供了迄今為止有關XBB.1.5的幾乎所有可獲取的數據。XBB.1.5是新冠病毒迄今為止傳播性最強的毒株。

她告訴記者，在38個國家檢測到的該亞變種顯然比其他病毒變種具有「增長優勢」。該亞變種也被認為更善於躲避先前感染或疫苗的免疫保護。她還補充，「我們還沒有掌握關於疾病嚴重程度的數據。」

與此同時，瑞安警告說，中國儘管加強了合作，但是「我們仍然沒有足夠的信息來做出全面的風險評估。」

在執行了世界上最嚴厲的抗疫限制措施3年後，中國上個月突然放棄了「清零政策 」。這引發了一波感染浪潮，導致醫院人滿為患，火葬場不堪重負。但根據官方數據，自上個月以來，中國在14億人口中僅記錄了37例與新冠病毒有關的死亡病例。

面對這種差異，部分國家要求來自中國的旅行者進行新冠測試，WHO對此表示理解。瑞恩說，「在缺乏數據的情況下，一些國家已決定採取預防措施，WHO表示在這種情況下這是可以理解的。」

然而，中國官員似乎並不急於改變他們的做法，包括對新冠死亡病例的定義和統計。

中國政府任命的專家小組負責人、流行病學家梁萬年11日表示，「目前沒有必要追究具體到每個個案它是怎麼樣。大流行期間重點任務應該是救治。」他還說：「當前重點對全球來說，都是要渡過大流行，渡過新冠是一個全球關注的公共衛生事件的這一個事情，回過頭來再研究這種死亡到底是怎麼一個歸類。」

他在談到關於新冠病毒死亡歸類時說，「如果全球形成共識最好，如果不能形成共識，各個國家根據自己的情況來做歸類。」

WHO還表示擔憂，不僅是中國，而且許多其他國家，都沒有足夠地關注於發現可能的病毒新變種所需的測試和測序。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者，自去年Omicron傳播浪潮達到頂峰以來，「共享的序列數量下降了90％以上，共享序列的國家數量下降了三分之一，」

然而，由於自去年9月以來，新冠病毒每周繼續造成1萬至1萬4千人死亡，譚德塞說：「世界不能對此視而不見，而寄希望於這種病毒會消失。它不會消失的。」