經過上週的足總盃第3輪賽期後，英超本周將進行第20輪賽事外加兩場補賽，目前位居榜首的「槍手」兵工廠，將作客托特納姆熱刺上演本季第二場的「北倫敦德比」，兵工廠暫時領先曼城5分，但由於曼城下周還有一場補賽，這意味著如果兵工廠輸球而曼城2連勝，兩隊的排名將會瞬間逆轉，因此對槍手來說，這場北倫敦德比戰(1/16 00:30)絕對有輸不得的壓力。

熱刺最近拿下2連勝狀況不錯，而且除了巴西雙雄理查利森(Richarlison)和盧卡斯莫拉(Lucas Moura)因傷缺陣外，原先的幾名傷兵比蘇馬(Yves Bissouma)、庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)和本坦庫爾(Rodrigo Bentancur)都有機會復出，前鋒肯恩(Harry Kane)維持高水準狀態，孫興慜也在對水晶宮之戰找回進球感覺，似乎已經準備好要在主場給兵工廠好看。

槍手近況甚佳，英超聯賽11連不敗拿下9勝2和，雖然上一輪在主場僅以0：0踢平排名第3的紐卡索聯，但表現還不差，只是紐卡證明了他們本季失球最少的防守實力而已。熱刺的防守反擊也踢得很不錯，但孫興慜似乎仍受困於因傷而戴上眼罩的不適感未能有最佳表現，而且熱刺本季18輪已丟25球，防守只是中游球隊的水準，面對本季進攻出色的兵工廠，要保持清白之身恐怕沒那麼容易。槍手有兩名進攻球員傑蘇斯(Gabriel Jesus)和尼爾森(Reiss Nelson)掛傷號，不過僅剩的前鋒恩凱蒂亞(Eddie Nketiah)近4場比賽進4球，適時填補了「耶穌」受傷的空缺，而總教練阿特塔(Mikel Arteta)也表示，仍在物色前鋒人選，畢竟接下來還有歐洲聯賽和足總盃等多線作戰，傑蘇斯最快也要3月才能復出，必須補充兵力才行。

這場北倫敦德比戰較看好槍手不敗，但讓球不易，槍手首循環主場贏3：1，但作客可能只會小勝1球。推薦讓分(兵工廠-1)和。

曼城一周雙賽，首先是1/14 20:30作客老特拉福上演「曼徹斯特德比」，兩隊近況都相當出色，曼聯在各項賽事8連勝，英超積分榜已回升至第4名，曼城各項賽事近12場9勝2和1敗，包括3度擊敗切爾西(聯賽盃、聯賽和足總盃)，以及聯賽盃氣走利物浦，曼城目前仍然是四線爭冠，不放棄任何可能。曼聯主要有桑喬(Jadon Sancho)和范德貝克(Donny van de Beek)兩名傷兵，英格蘭國腳拉許福德(Marcus Rashford)則狀態火熱，已經連續6場比賽有進球。

曼城整體實力和板凳深度略勝曼聯一籌，但「紅魔」在主場的德比戰往往有神奇的演出，以他們6連勝只失1球的狀況看來，有機會在主場終結對戰3連敗，推薦讓分(曼聯+1)勝。曼城的下一場比賽，將是1/20 04:00主場對熱刺，是屬於第7輪的補賽，我們留待下周再談。