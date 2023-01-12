NHL推薦賽事 : 1/15 (日) 11:30紐澤西魔鬼@洛杉磯國王

國王門將奎克(Jonathan Quick)在生涯顛峰期曾兩度帶領球隊捧起史坦利金盃，但隨著奪冠班底陸續離隊及奎克狀態下滑，近幾年國王戰力青黃不接，過去5季只有兩次進入季後賽且都止步於首輪。經過多年重建期，羽翼漸豐的國王鋒線本季打出侵略性，戰績高居西區第三，是近5季戰力最強盛的一季。本週日國王將在主場迎戰紐澤西魔鬼，魔鬼本季客場戰績14勝2敗1和聯盟最佳，但魔鬼近期攻守狀態不穩定，要在客場擊潰國王難度不低。

國王過去長期面臨貧攻的問題，連續19個賽季的場均進球都低於3球，但本季攻擊端煥然一新，中生代左翼費亞拉(Kevin Fiala)延續上季的好手感，出賽43場攻下42分是鋒線頭號箭頭，而上季陷入撞牆期的新秀維拉爾迪(Gabriel Vilardi)本季找回信心，射正率來到生涯最高的19.5%，是國王埋伏在替補陣容的一把利刃。但防守端是國王本季最大的問題，原本被設定為主戰門將的彼得森(Cal Petersen)狀態奇差，日前已被下放到發展聯盟調整，老將奎克已不具當年一夫當關的能力，本季場均失球高達3.4球，同樣難以擔綱先發重責，門將戰力低落預期會是國王前進季後賽的最大絆腳石。

東區新興強權魔鬼季初一度攻佔大都會區榜首，但12月進攻端全面熄火，單月僅打出4勝7敗2和，進入1月後，魔鬼的火力逐漸復甦，休斯(Jack Hughes)與布拉特(Jesper Bratt)在4場賽事中合力攻下15分，攻擊火力已回復到季初水準。但門將維南賽克(Vitek Vanecek)及布萊克伍德(Mackenzie Blackwood)近期防守卻亂了套，團隊場均失球高達3.25球，導致魔鬼1月戰績依然沒有起色。現階段的魔鬼陣容集結了一群極具天賦的明日之星，季初連勝時驍勇善戰，但遇到亂流卻深陷在泥沼之中，如何學會打逆風球將會是魔鬼年輕小將目前最大的課題。

國王近期憑藉著強勢火力連克黃金騎士及星辰兩支西區強權，而魔鬼近況同樣是不設防狀態，估計兩隊門將都難以壓制對方火力，筆者看好此戰能互轟開大，建議投注「總分大小玩法-大5.5」。勝負盤部分，雙方進攻數據不相上下，但國王鋒線整體深度較佳，魔鬼的前鋒群狀態起伏大，預期國王進攻端能有較為穩定的發揮，筆者看好國王能在主場成功阻擋魔鬼進犯，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。