受蘇花公路坍方影響，台東星巴克門市今糕點售完為止。（蔡旻妤攝）

糕點櫃產品所剩不多，今天賣完就沒了。（蔡旻妤攝）

台9線坍方交通中斷，台東當地蔬果多來自高雄、屏東，攤商表示未受影響。（蔡旻妤攝）

台9線蘇花公路159.3公里處11日深夜發生坍方，目前交通全面中斷。受此事件影響，部分物資暫停輸入台東，位在當地的兩間星巴克門市（中華店、新生店）今陸續貼出公告，「因花蓮地區隧道坍方，今日糕點供應有限」；《中時新聞網》致電門市，均以現場販售為主，賣完就沒了，最快明天恢復。

星巴克中華店今天一早在門口貼出告示，「由於貨運途中有坍方，今日糕點無法送達」；新生店也貼出「因花蓮地區隧道坍方，車輛無法通行，今日糕點供應有限，以現場為主」。

上門的客人多能體諒，大多只單點咖啡。店員也向顧客說明，今供應品項以咖啡為主，點心櫃還有少許商品，預計明天才會恢復正常。

據了解，台東星巴克的糕點是每天半夜從北部新鲜直送，受蘇花公路坍方影響，緊急從南部路線配送至台東，明可恢復供應。

蔬果部分，台東中央市場攤商說，當地蔬果大多來自高雄、屏東或從中部過來，也有一些是本地自產；台東果菜市場也說貨由西部運來，未受影響。