虎門科技(6791)與台灣大(3045)、Rescale合作推出「工業模擬解決方案」一站式服務，提供完整的雲端運算解決方案，資料在地化能免除資安疑慮，可滿足國家研究單位、國防相關工業等特定客戶需求，同時增加客戶雲端服務的選擇，協助客戶數位化轉型。

CAE模擬分析軟體需要大量高速運算資源，因應雲端運算趨勢，虎門與高效能雲端運算服務商Rescale合作的雲端解決方案，客戶可在各個雲端服務系統（AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud等）上，運用Rescale的大規模運算雲端平台，執行虎門銷售的CAE模擬分析軟體，節省主機建置、硬體維護費用，更可以進行更有效率的資源規畫和分配。

台灣大與合作夥伴台智雲提供的「TWCC台灣AI雲」服務，提供高速運算資源，支援客戶運算大規模且複雜的專案，加速各種產業智慧應用的模型訓練、場域驗證，提供機房代管、通訊網路及混合雲設計規劃，協助客戶快速部署雲端運用，資料上雲運算時，可依據專案預算進行彈性配置，精準掌握並分析進度。「TWCC台灣AI雲」最大的特色是機房落地台灣，加上擁有ISO 27017雲端服務資訊安全及ISO 27018個人隱私資料保護兩項認證肯定，資料不會有流到海外的疑慮。

虎門的客戶包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院，以及半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等各產業領導廠商，其中不乏資料在地化需求的國安相關研究單位或企業，虎門與台灣大合作，提供客戶本地雲端服務系統的選擇。

Rescale表示，Rescale專門為雲端提供高效能解決方案，能在提供運算能力的同時賦予工程師資訊安全和控制權。Rescale如今已在全球十大航空航太公司中的七家、全球十大汽車製造商中的七家提供解決方案，引領全球進入數位轉型。此次Rescale進入台灣市場，表明全球製造商已經開始在台灣使用基於雲端的高效能計算解決方案。