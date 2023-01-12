前民進黨立委郭正亮稱，陳建仁若擔任閣揆，只要不出大錯，幾乎可以預期民調在半年內會往上升，被視為挑戰2024總統的人選；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，新閣揆是總統候選人的挑戰者這樣的說法不太可能，就算2019年蘇貞昌帶來奇蹟，也沒成為總統候選人，這是惡意的盤算。

鄭運鵬說，內閣如何調整目前沒有定案，甚至也沒有討論，包含副總統陳建仁也是被肯定的對象，但如果說新閣揆就是總統候選人的挑戰者，也不可能幾個月就變成總統候選人吧？就像2019年蘇貞昌帶來的奇蹟，也沒有成為總統候選人，這是惡意的盤算，完全沒有必要這樣分析。

鄭運鵬也說，內閣如何改組，蘇院長是否留任不知道，但新任院長是總統候選人這件事情完全不合理。

民進黨立委鍾佳濱則認為，不管誰擔任閣揆，都應該是能讓經濟復甦、全民共享的閣揆，2024總統大選民進黨該推派誰，應由未來黨主席帶領的黨中央與全黨討論。