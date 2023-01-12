半導體產業遭遇逆風，其中記憶體被點名為「重災區」，如今這波供過於求風暴進一步蔓延至最上游矽晶圓材料。根據韓媒報導，三星和SK海力士預計下修矽晶圓預訂數量，凸顯記憶體市況比外界預期嚴峻。

根據韓媒《TheEle》報導，知情人士表示，全球前兩大DRAM廠三星和SK海力士，已在去年第4季和各自的供應商討論下修矽晶圓採購數量，這兩家大廠全球共有5家主要矽晶圓供應商，包括日本信越化學和勝高、德國世創電子、南韓SK集團旗下SK Siltron以及台灣的環球晶。

報導提到，先前因疫情爆發導致矽晶圓片短缺，不過這樣的情況在2022年開始轉變，短缺問題已緩解轉變為「供過於求」，因消費性電子市場疲弱，進一步衝擊市場對矽晶圓的需求。值得關注的是，矽晶圓屬於後段產業，因此受到的衝擊較晚。

消息人士指出，晶圓供應一般是長期交易，通常會限制晶片商調整購買數量，不過，據悉三星和SK海力士均要求進一步減少採購。