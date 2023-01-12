小甜甜被爆「剛生完就想離婚」 10萬津貼被老公領走超不爽 @chinatimesent

小甜甜和「藝起發光」宋逸民之間爭議不斷，此前兩人更大動作在臉書上發出聲明文，以自身角度還原整起家暴真相，使網路再掀討論聲浪。近期小甜甜尪宋先生(宋晉賢)出面受訪揭露小甜甜私下與公公互動冰冷，未料健身教練好友出面力挺，反被小甜甜查出工作地點，向高層老闆投訴施壓。對於宋先生的受訪控訴，小甜甜也回應了。

此前小甜甜在臉書上發出的聲明中提及公公出面協調兩人的家暴問題，而當宋先生受訪被問及公媳之間互動時，宋先生透露，小甜甜與公公關係頗僵，先前私下見到公公時會喊一聲「爸」，但兩人互動有些冰冷。

另外，宋先生也提到有位自國中起認識的健身教練好友Jeff曾出面澄清他一直在當保險業務員，不解外界為何嗆他是「軟飯男」，豈料竟被小甜甜查出Jeff的工作場所，直搗最高層找老闆投訴，要他閉嘴。因此他相當擔憂，盼不再連累身邊的親友。

據《三立新聞網》報導，小甜甜對於老公近來多次接受訪問控訴她的行為，她則表示：「沒關係，反正一切都進法律程序了，隨他。」僅以短短19字回覆，暗指將一切交由法官定奪。

事實上，宋先生此前受訪表示小甜甜因被父母遺棄的關係，「導致她可能不知道一個家是要怎麼運作，一個家是要相互扶持的」更感嘆小甜甜過往經常將離婚掛嘴邊，讓他覺得小甜甜有「把婚姻當兒戲的感覺」如今雙方離婚官司已在進行當中。

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