圖左起，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦出庭應訊，請求法官還他們回家的權利。（林偉信攝）

4年前王立強在澳洲爆料「共諜案」，導致中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因此遭限制出境、滯台至今已1144天；向心夫婦被訴洗錢部分一審無罪，二審12日開庭，向心夫婦感嘆說，因為一個騙子的話讓他們困在台灣，請求法官還他們回家的權利。

向心在法庭上說，本案證卷資料與檢察官指控內容不符，這起案件檢察官起訴完全來自於王立強所說的共謀案，但王立強已被澳洲法院認定是詐欺犯，這個「毒樹」已坍方，他們被莫須有的罪指控，希望法官儘快讓他們回家。

龔青哽咽地表示，2019年她與向心及朋友一行人到台灣旅行，沒想到只因一個騙子的謊言，就把3天的台灣旅行變成了逾3年的司法之旅，台灣司法的強制性處分讓他們滯留在外無法回家，對他們生活造成重大影響。

她說，這個案件發生後父親因此中風癱瘓，她無法回家探視，家裡的事變成一團亂，過幾天是中國新年是團聚的日子，但他們無法回家，自己的孩子只能自己過年，但這只是冰山一角，還有很多困境一言難盡，請求法官還回家的權利，不要讓司法侵害普通民眾。

方伯勳律師則說，向心夫婦因一位詐騙犯所編織的故事導致滯留台灣不能返家，對於身為外國人的被告可謂變相的處罰，以同理心來看，如果台灣人在國外受到此種對待，台灣政府會怎麼來看待？

方伯勳律師表示，本案洗錢案的相關交易事實及金流資料亦為向心主動提出，而涉及國安共諜案件起源的王立強，日前已遭澳洲法院認定構成重大詐欺犯罪，目前為止除王立強編造被告屬於共諜的故事外，沒有任何證據可以證明王立強所述為真。

方說，王立強指述向心屬於共諜的陳述，是經不起任何考驗所編織的故事，顯然不可能透過司法互助從再澳洲政府取得任何確實的證據；向心從事商業，洗錢罪的指控影響名譽鉅大，他知悉若不能洗刷冤屈，未來在商場上將寸步難行，不可能帶著有罪嫌疑之身離開台灣。

蒞庭檢察官則說，向心夫婦犯罪嫌疑重大，有限制出境出海的必要，庭末法官諭知，全案候核辦。

王立強在澳洲爆料，自承是共諜，並指向心是中共在港台地區的情報工作負責人，向心夫婦當時剛好在台灣，調查局將正要出境的向心夫婦攔截，北檢將2人列為《國安法》發展組織罪被告，並限制出境 。

檢方調查了1年2個月，2021年初檢方認定向心等2人在共諜案裡罪證 不足，不予起訴，但另以2人涉嫌隱匿大陸國太公司吸金贓款港幣2億 300萬元，來台購買北市豪宅，改依洗錢罪起訴。台北地院一審判2人無罪，檢方提上訴，案由高院審理中。

至於向心夫婦的「烏龍共諜案」，北檢將全案送台灣高檢署再議， 高檢署認為北檢未釐清台灣及澳洲司法互助事宜，有續行偵查必要， 2022年1月28日將向心夫婦等人發回北檢續查，案件尚未偵結。