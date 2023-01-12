據美國之音報導，總部位於英國的一家預測性健康數據分析公司Airfinity當地時間11日表示，中國的新冠疫情將在1月13日面臨首波峰值，單日染疫人數將達到370萬人。在中國疫情到達首波峰值後約十天，單日死亡也將達到峰值，每天新增2.5萬死亡病例。這將使大陸政府自去年12月7日全面鬆綁嚴厲的「清零」疫情封控措施以來的染疫死亡累計高達58.4萬人。

Airfinity預計，中國全境至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。

大陸政府上個月初突然對實施3年之久的「動態清零」極端防疫封控措施鬆綁之後，疫情在一夜之間像海嘯般席捲全國各地，不僅給中國的醫院和其他醫療機構造成史無前例的巨大壓力，而且導致染疫死亡的老人及其他病患人數直線上升。

Airfinity表示，作出這項預測的基礎，是中國各省市在中國當局解封前疫情報告的數據，以及像日本和香港等地在嚴厲封控措施解封後疫情猛增的狀況。

大陸政府在疫情封控措施解封後，不僅停止對民眾做大規模的全員核酸普篩，而且停止統計報告無症狀感染者的數字。中國政府還嚴格收窄了對染疫死亡病例的認定，只有那些因肺炎或呼吸道衰竭直接死亡的病例才算作染疫死亡，因此染疫死亡的數字低到令人難以置信的地步。

在大陸政府疫情統計方法發生變化之前，其疫情統計數字就一直令人質疑。據美國《商務內幕》報導，中方向美國約翰霍普金斯大學新冠疫情追蹤項目提供的數據是，疫情蔓延3年來中國的染疫人口僅為470萬人，染疫死亡病例僅為1.7736萬人。

自去年12月7日官方放鬆疫情管控，陸疾控中心連續11天發佈無新增死亡病例。截至1月7日的一個月內，官方公佈的新冠死亡數字只有30人，染疫確診的僅有12萬人。而中國政府公佈的自2019年底武漢疫情爆發以來三年的累計死亡人數也只有5200多例。在擁有14億人的一個大國中，這些數字被普遍認為是故意低報或瞞報的結果。

作為對比，據約翰霍普金斯大學的統計，人口不到中國四分之一的美國，確診人數超過一億，達到1.013億；而與新冠病毒有關的死亡病例則高達109.6萬人。美國的染疫人數和染疫死亡病例都居世界各國之冠。

據Airfinity的估計，中國目前每天新增新冠確診病例為299萬人，每天新增染疫死亡病例1.89萬例。自從去年12月1日以來累計新增確診病例為4430萬人，累計染疫死亡病例已達26.94萬人。

Airfinity認為，中國首波疫情峰值將出現在目前疫情飆升的地區，而第二波峰值則將影響其他省市。該機構認為，北京的疫情峰值目前可能已經過去，而醫院接診人數和死亡人數都將在未來一兩個星期內達到峰值。

第二波峰值預計將出現在3月3日，屆時單日染疫病例將達到420萬例。Airfinity在一份聲明中說，「中國農村地區預計將受到第二波峰值更大的衝擊。」由於中國全境目前都面臨數億人次的農曆新年前民眾返鄉的大規模春運，這非常有可能加劇疫情的蔓延與飆漲，從而導致更多的染疫和死亡病例。