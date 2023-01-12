《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）2023年春季賽即將於本週六（1/14）開打。新賽季LPL採取與去年相同的安排，例行賽為單循環的BO3制（3局2勝），聯賽內的每支隊伍會與另外16支隊伍各別交手一次。開幕首日安排3場比賽，分別由FPX戰隊對WE戰隊、AL戰隊對iG戰隊、BLG戰隊對JDG戰隊，以下是相關分析：

1/14（六）15:00，WE戰隊＠FPX戰隊，推薦：不讓分「WE戰隊」勝

去年夏季賽戰績墊底的WE，新賽季大手筆邀請下路Hope及打野Heng補強隊伍實力。作為主力選手的Hope，上個賽季的表現不俗，幫助前東家JDG拿下聯賽冠軍。至於Heng，過去雖然是發展聯盟（LDL）的選手，但他來自於打野人才輩出的YM戰隊，未來在LPL的表現同樣讓人期待。另一方面，FPX新賽季總算成功留住冠軍下路lwx，但可惜仍失去Clid與Summit兩位重要韓援，後續雖然找來fearness（前LGD選手）、H4cker（前UP選手）頂替兩位韓援的空缺，但整體來看，FPX的戰力仍略遜於去年。

1/14（六）17:00，iG戰隊＠AL戰隊，推薦：不讓分「iG戰隊」勝

去年夏季賽戰績排名第13而無緣晉級季後賽的iG，新賽季找來Joker（前LSB教練）執教，陣容方面更是大手筆引進韓籍小將打野GIDEON（前KT選手），以及韓國冠軍聯賽（LCK）征戰經驗豐富的韓籍中路Dove（前LSB選手）等人，使得iG今年的戰力獲得大幅度的提升，今年相當有機會能打入季後賽，取得不錯的名次。另一方面，AL在新賽季的陣容，同樣也有幅度不小的調整，兩位前閃電狼（Flash Wolves）選手下路Betty和輔助SwordArt再度合作，相信能讓AL的戰力獲得不小的提升。不過，春季賽首戰即將開打，主力中路Forge近期突然離隊，對AL不利。

1/14（六）19:00，JDG戰隊@BLG戰隊，推薦：不讓分「JDG戰隊」勝

去年夏季賽的冠軍，同時也在世界大賽中打入前4強的JDG，新賽季的陣容只能說是更加豪華，不僅迎來LPL頂尖中路Knight（前TES選手），另外更從LCK成功挖角下路一哥Ruler（前GEN.G選手），有兩名重磅選手加入，再加上現有上路369、打野Kanavi及輔助Missing等人，此陣容絕對可以稱得上是LOL的「銀河艦隊」，也是目前LPL最具奪冠相的隊伍。另一方面，BLG在新賽季的陣容方面也下了不少功夫，主力選手僅有上路Bin一人留隊，至於新成員，來頭也都不小，包括去年夏季賽fMVP的中路Yagao（前JDG選手）、下路Elk（前UP選手）、輔助On（前WBG選手）以及打野Xun（前iG選手），陣容或許不比JDG豪華，但也是被看好能打入季後賽的戰力。不過，從兩隊的陣容來看，JDG的實力應該還是略勝一籌。