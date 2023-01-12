兔年即將到來，生肖運勢也有所變化。命理老師周映君在節目《新聞挖挖哇》表示，2023癸卯年有4個生肖會沖犯太歲，分別是兔、雞、鼠、龍，容易諸事不順，可能遇到破財、身體欠佳、爛桃花等問題，建議行事要低調，還要防範小人迫害。

1、生肖兔

屬兔者為值太歲，逢太歲當頭，2023癸卯年做事比較不順，容易碰到破財，行車糾紛等，所以凡事一定要注意，俗話說「太歲當頭坐，諸神不敢當」，建議行事前先三思。

2、生肖雞

屬雞者今年是沖太歲，太歲星君像當兵的值星官，沒事去跟祂對沖就一定不好，雖然不是所有屬雞的運勢都不佳，但難免有些人比較容易遇狀況，建議還是要注意，而且太歲沖本命，起伏會比較大，動盪不安，阻礙也較多，凡事低調一點；另外容易產生莫名憂愁感，負面影響不知何時爆發，健康狀況及行車都要注意。

3、生肖鼠

屬鼠者今年刑太歲，因為癸卯年的「卯」，桃花落於生肖鼠，再加上刑太歲，形成一個爛桃花，感情方面就像是在「鏡中賞月」，只能欣賞鏡子中的假月亮，而且容易遇到桃花劫，不是該得的桃花就不要，既然有另一半也不要隨便亂碰桃花。

4、生肖龍

屬龍者今年害太歲，卯和辰相害，會遇到「飛刃」，意指飛來橫禍，不好的事情會從天而降，另外還要防範小人迫害，容易被人找碴，行事要低調小心，受到害太歲的影響，屬龍者容易生小病，所以要多注意身體狀況。