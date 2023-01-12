一名房仲在臉書上分享事故屋物件，大方邀有興趣的民眾可晚上賞屋「感受磁場」。（圖／蔡姓房仲授權使用）

房價高漲，不少人為了尋求CP值高的物件而轉買凶宅。日前一名房仲在臉書上分享物件，位於彰化某鄉鎮的3層樓透天開價780萬，雖然房屋曾有人輕生，但房仲特別在貼文中註明「歡迎晚上約看」還表示不怕的人可以一起坐在房內冥想、感受磁場，更幽默自嘲「不要問我為什麼不怕凶宅，因為沒業績對我來說比鬼還可怕」。

一名房仲在臉書社團《我是凶宅》分享一間位於彰化的待售屋照片，表示這棟3層樓的透天屋齡約15年，有4房2廳3衛，建坪含加蓋約55坪，開價780萬，約為市價6折，但房仲也透露這間房子曾有人輕生。

房仲表示房屋地點佳，生活機能方便，撇除事故原因，這物件交通跟生活機能很不錯，這名房仲更在文中幽默表示「歡迎晚上約看，怕的可自備抹草，不怕的我可以陪您坐在房子裡冥想，感受一下這磁場對您來說是否為善意」，更自嘲「不要問我為什麼不怕凶宅，因為沒業績對我來說比鬼還可怕」。有眼尖網友發現房仲所寫的加盟店店名，在底下留言表示「媽祖廟加盟店果然猛」，房仲也幽默回應「有擲杯（應為擲筊）過，媽祖說這間不是很兇」。

貼文曝光後網友紛紛留言表示「業務能量太強」、「好誠懇，害我都想去冥想看看了」；有人笑回「兇的不是鬼，而是口袋空空」釣出房仲親回「比起業績壓力，我覺得鬼和藹可親多了」；也有網友表示太貴直指「凶宅還要780萬」，這名房仲也不改幽默本性回覆「因為它是鋼筋水泥蓋的，不是紙紮的」、「如果是要買紙紮的陰宅，我這邊也能幫忙介紹」讓網友笑翻。