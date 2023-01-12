全台唯一「野柳神明淨港文化祭」將在2月5日元宵節熱鬧登場，當天在野柳保安宮前除了淨港祈福活動外，現場還有「新鱻尚讚」海鮮禮盒超優惠價大拍賣以及3000包平安福米免費送，今年更重磅回歸百人跳水活動，報名即有機會抽中黃金金牌，將在明(13)日中午12時於官方網站開放報名。

萬里區長粘雪琴表示，因為疫情關係，神明淨港百人跳水活動停辦2年，今年重磅回歸恢復舉辦，歡迎喜好跳水人士共襄盛舉，其中中華民國水上救生協會理事陳保雄已連續6年參加百人跳水活動，另外身障人士阮錦源則是第4次挑戰百人跳水，而且他在各項運動比賽都屢獲金牌、銀牌等好成績，不屈不撓的精神令人佩服，是名符其實的生命鬥士。

另外萬里區公所與保安宮為感恩回饋民眾，攜手合作推出野柳正港「新鱻尚讚」海產禮盒特賣會，以當季白帶魚及小卷海鮮為主，巿價1000元，只賣660元，限量600盒，現場排隊民眾，每人限購2盒，數量有限售完為止。

萬里區公所表示，萬里依山傍水，地理位置得天獨厚，參加完野柳神明淨港祈福活動也可安排1日或二2的全家輕旅行，除了知名的野柳地質公園、海洋世界、龜吼漁港外，還有最新完成的大鵬足湯公園，在冷冷的冬季裡最適合來泡足浴，另為方便旅客也可以參加青春山海線套裝行程，搭乘景觀敞篷雙層巴士悠遊在北海岸的山海美景之中，有1日遊、2日遊可選擇，報名滿30人即可成行。