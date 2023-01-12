農曆春節是台灣重要節慶，金管會、農委會、衛福部等多個部會12日於行政院會報告春節相關措施。金管會指出，春節期間包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

此外，有鑒於春節前資金需求量較大，金管會說，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源足以確保交易順暢。

農委會指出，為加強掌握貨源調配及作業流程順暢，當前已要求各相關供應單位加強供貨；其中蔬菜供應量能較平常日增加58％、水果增加41％、花卉增加1.6倍、毛豬增加25％、禽肉增加8至12％、水產增加27％，可充分滿足民眾年節採購需求，確保國人於春節期間可以買到充足且優質的農產品。

衛福部指出，針對將於春節假期期間用罄的慢性處方箋，已開放民眾可提前自2023年1月10日起領取下個月用藥，民眾可透過衛生福利部中央健康保險署網站、「全民健保行動快易通APP」，或撥打免費諮詢專線（0800-030598／02-4128-678），查詢春節假期期間醫療院所看診時段。