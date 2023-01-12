2023年印度車展正在新德里郊區舉行，大陸電動車大廠比亞迪計畫大舉進軍印度電動車市場。比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan受訪時指出，比亞迪希望到2030年占領印度電動車市場40％市占率。

截至12日上午11時2分，比亞迪A股與港股分別上漲3.89％及5.8％。

香港經濟日報報導，比亞迪和許多外國車廠一起在印度這個全球第四大汽車市場搶占更大的市占率。Sanjay Gopalakrishnan表示，作為一家全球性製造商，公司必須追求理想，印度是個不錯的選擇，因為人們意識到對電動車的需求，充電基礎設施正在興起。

比亞迪於2007年進軍印度。Sanjay Gopalakrishnan表示，比亞迪將在2023年最後一季推出其第三款電動車型，即海豹豪華轎車。該公司2022年推出首款電動車Atto 3 SUV，並計劃2023年銷售1.5萬輛。