小甜甜與老公宋先生家暴事件持續延燒，宋先生近日受訪時，透露小甜甜因一出生就被父母遺棄，認為她的「家庭觀不健全」，對此，在該事件中力挺小甜甜的藝人阿BEN再度怒轟宋先生「已先家暴動手打人了，現在還要含血噴人，我就問你的良心是被狗吃了嗎？」

根據《自由時報》報導，宋先生受訪時稱，小甜甜因受原生家庭影響，認為她「家庭觀不健全」，而阿BEN在今（12）日稍早看見報導後，直接留言怒罵「甜甜沒父沒母是她自己選擇的嗎？至少比有完整家庭的你更懂得什麼叫愛是憐憫包容…既使家庭關係被你搞成這樣，見到長輩喊聲爸也是傳統婦人的美德…這樣也可以被你數落？！」

接著，更狠酸他即使很想成為藝人，話也不可以亂說亂帶風向，最後也不忘替小甜甜抱不平「現在還要含血噴人我就問你的良心是被狗吃了嗎？要不要讓家務事回歸檯面下好好面對司法就好…真的是慢走不宋(送)」對此，有許多網友紛紛留言力挺，感謝他願意出面替小甜甜發聲。

阿BEN怒轟宋先生不要血口噴人。（圖／截圖自臉書）

事實上，小甜甜從小就是被祖父母拉拔長大的，出生到現在從未見過父母的她，曾在節目上分享懷孕心境時，坦言以前很害怕過母親節，但女兒的到來「滿足了很多我人生初期的缺憾，也因為她完整了我的人生」開始對這個節日有所期待。