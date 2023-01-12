新北市板橋區19歲鄒姓男子不滿友人25歲王姓男子不幫忙討債，本月9日鄒男找王男理論，卻遭王男率眾砸毀座車，鄒男心有不甘，昨（11）日凌晨持球棒到王男住處，砸毀王男座車擋風玻璃、車窗及後照鏡。王妻欲用車時驚見車輛毀損，向警方報案，轄區海山警分局循線查出鄒男涉案，經通知到案後依法送辦。

鄒男持球棒砸毀王男座車。（警方提供）

據了解，鄒男不滿2王男拒絕幫忙討債，9日凌晨開車前往王男住處理論，在門口狂按門鈴大聲叫罵，王男被吵醒後，與鄒男約定地點談判。王男不滿鄒男夜半擾人，驚嚇到妻小，找來5名友人赴約，欲給鄒男教訓。

鄒男駕車到約定地點時，見對方人多勢眾，立即調轉車頭逃逸，途中卻意外爆胎，鄒男只好徒步逃離。王男等人趕抵，見鄒男已棄車逃逸，遂砸毀鄒男座車洩憤。海山分局獲報，循線將王男等人逮捕，依社會秩序維護法、毀損罪嫌送辦。

鄒男不滿座車被砸毀，11日凌晨向黃姓友人借車，獨自攜帶球棒到王男住處，砸毀王男座車的擋風玻璃、車窗及後照鏡。11日下午王妻欲開車外出，赫見車輛被砸，遂向警方報案。警方調閱監視器，循線找到黃姓車主，黃男表示車輛借予鄒男使用，警方通知鄒男到案說明，鄒男坦承犯案，偵訊後以毀損罪嫌函送新北地檢偵辦。