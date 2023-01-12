高醫啟動綠色通道，將外科聯合整形外科、心臟血管科等醫師共同合作，拯救病患。（楊舒婷攝）

糖尿病友經常需要面臨截肢問題，高雄一名66歲的陳姓婦人，已經與糖尿病奮鬥30年了，沒想到7年前因爬山扭到腳，神經開始病變，下肢漸漸阻塞壞死且合併蜂窩性組織炎，陳婦必須截肢才能杜絕後患。高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置的跨團隊傷口照護中心透過多次清創及儀器治療，讓陳婦成功保住下肢，且能行動自如。

66歲的陳姓婦人已患有糖尿病逾30年，10年前爬山時不小心拐到腳，但陳婦並沒有放在心上，沒想到因為受到糖尿病病情影響，傷口不只沒有癒合，還愈來愈嚴重，因此前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院門診查看。

醫師郭耀仁發現，陳婦腳上的傷口拖了3年沒發現嚴重性，是因為腳部的神經已發生病變，下肢也漸漸阻塞壞死，因此陳婦就診時傷口已經合併蜂窩性組織炎，若不即時處理恐怕得與多數的糖尿病患者一樣，面臨截肢的後果。

高醫看見陳婦的病情，立即啟動「綠色通道」，將外科聯合整形外科、心臟血管科等醫師共同合作，拯救陳婦的下肢，透過多次清創與與救治，陳婦的下肢漸漸恢復健康。

但沒想到陳婦之後又因蜂窩性組織炎，引發骨髓炎，因此高醫利用負壓治療，加上特殊敷料救治，陳婦的下肢又成功保住第二次，至今陳婦已經可以行動自如、四處趴趴造了。

高醫副院長黃炫迪表示，台灣糖尿病友逾200萬人，盛行率大概有11％，糖尿病對血管的影響相當大，會造成血液循環不好，尤其足部又是血液循環的最末稍，所以受到的影響會最大，只要有小傷口就容易難以癒合，然後潰爛，因此很多糖尿病病友須面臨截肢問題。

高醫醫師郭耀仁表示，每年都會超過2萬多人因為糖尿病感染而住院，住院的患者有2成的患者都需要截肢，但是現在高醫成立的綠色通道可以立即給予患者多樣的照護，減少併發症的發作，糖尿病友的保肢率也增加3倍之多。

郭耀仁也提醒，若患有糖尿病的患者，得特別注意腳步的傷口照護，若是表皮或者腳趾顏色變色，就表示血液循環已出現問題，這時病患就得趕快就醫治療；或是患者對腳步的感覺減低，就代表神經可能發生病變，也得趕緊就醫檢查。