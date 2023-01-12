高市府觀光局特別在蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區布置文青設計師巧手繪畫的超大可愛兔年春聯。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局特別在蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區布置文青設計師巧手繪畫的超大可愛兔年春聯。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼的農曆年節即將到來，高市府觀光局特別在蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區布置文青設計師巧手繪畫的超大可愛兔年春聯，並提供高雄市兔年春聯讓遊客索取，除了成功打造新打卡點，也讓各景點增添新春喜氣。

高市府觀光局長高閔琳指出，蓮池潭、金獅湖廟宇林立，原本就附有過年、過節氛圍，蓮池潭更是今年高雄燈會舉辦場地，而金獅湖則有全國最大的網室蝴蝶園，蝴蝶的諧音「福蝶」具吉祥象徵，年節期間相當適合全家大小到金獅湖賞蝶。另外，崗山之眼擁有造型獨特的天空廊道，月世界惡地地形全國知名，旗津海岸的波波草、藍眼淚也各具特色。

高閔琳表示，農曆新年是最重要的節日，且今年春節連假長達10天，是家人團聚出遊的最佳時機，而高雄市風景區除了漂亮還兼具人文特色，由於農曆春節將近，他們更在各風景區布置吸睛的超大兔年春聯，歡迎各地民眾到高雄走春。

此次兔年大型春聯是由素人插畫家劉孜孜創作，他以活潑可愛兔子和各景區代表意象作為發想，繪製一系列高雄景區專屬春聯。左營蓮池潭以保生大帝及北極玄天上帝為畫作主角，以示左營地區眾神明護佑地方，對神明表達崇高敬意。

金獅湖蝴蝶園則以兔子與蝴蝶共舞為主題創作，崗山之眼主要特色為琴頭塔柱搭配懸吊琴弦造型，春聯畫作特別呈現兔子彈琴，詮釋崗山之眼的獨特性，另外，月世界擁有獨特的惡地形，特別在此設置嫦娥奔月的造型，完整呈現月世界獨特意象，並在月世界遊客中心設置大型兔子叼紅包的大型帆布，而旗津則以兔子飛越旗津地標「黃金海韻」為主題，象徵突飛猛進之意。