長榮航勤員工想加入長榮航勤工會，但工會理事長疑似避而不見，長榮航空企業工會呼籲桃園市長張善政協助。張善政表示，勞動局在積極協調，也跟長榮航勤工會聯繫，尋找時間、地點讓員工連署加入。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，目前有300多名員工連署要加入工會，而他們透過勞動局公開網頁，查到航勤工會理事長是某科長，不過該科長請長假，電話也沒接。雖然勞動局有找到理事長，但他們想要找卻找不到，或者稱依規定申請入會，卻找不到規定。她也說，合理懷疑工會不讓員工加入，更擔心採技術性阻擋。

因曲佳雲呼籲張善政介入，張善政表示，勞動局從事情一開始就有非常積極參與、協助，現在員工希望加入工會，勞動局也已經跟工會理事長協調，看什麼時間跟地點，讓員工連署加入。張善政也說，如果員工希望加入工會的話，其實可以把申請的資料交給勞動局，勞動局會轉到工會去，請他們考慮，讓這些員工都能夠順利加入。

桃園市勞動局表示，爲輔導工會正常運作，隨即與長榮航勤工會連繫，除要求工會應提供入會管道及資訊給員工外，並應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格。此外，勞動局已發文要求工會應提供入會資訊給員工，並請長榮航勤工會主動連繫欲加入工會的員工，欲申請入會的勞工也可提供資料給勞動局，將協助轉交工會審議。

勞動局也呼籲長榮航勤企業工會，正視員工加入工會需求，儘速建立透明化入會管道，明確工會聯繫窗口，資方也不得對於員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇，勞動局也將持續關注長榮航勤企業員工加入工會情形。