市議員施志昌12日邀集公路總局台中工務段等到場會勘，希望能加強止滑效果。（陳世宗攝）

市議員施志昌12日邀集公路總局台中工務段等到場會勘，希望能加強止滑效果。（陳世宗攝）

大安溪橋為連結大甲市區與日南地區重要橋樑，車流量大，雖橋樑伸縮縫原本已有防滑溝槽，但因伸縮縫接近停止線，在停等紅燈或是起步時易打滑，市議員施志昌12日邀集公路總局台中工務段等到場會勘，希望能加強止滑效果；台中工務段副段長王嘉源強調，將利用防滑塗層方式加強止滑效果，並於一個月內完成。

施志昌說，大安溪橋是大甲到日南甚至是苑裡重要橋樑，往北靠近交通號誌處有伸縮縫，許多里民透過臉書來反映，此處伸縮縫易打滑；他平常開車經過也常看到機車有打滑的現象，只要發生打滑，就容易有交通安全的意外。今日特邀來公路總局希望能解決打滑的狀況，保障市民的行車安全。

大甲區孟春里長黃湘榕指出，很多溪北的居民通過大安溪橋停等紅綠燈時，尤其是要起步以及下雨，因為伸縮縫更發生打滑的情況，特聯合向市議員施志昌反映，希望他能為民喉舌爭取公路總局下鄉，實地會勘幫忙看能不能解決打滑的問題，以免再有百姓受害。

王嘉源強調，因橋樑銜接堤防，因為結構配置等問題，所以伸縮縫較靠近停止線。雖然此處伸縮縫原本已有防滑槽的設計，但為顧及民眾行車安全，在不更改停止線的情況下，會在伸縮縫上塗布一層防滑塗層，加強止滑效果；預計1個月內就會完成，增加民眾行駛的安全。