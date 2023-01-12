根據全球上市公司市值排行網《CompaniesMarketCap》，截至2023年1月，蘋果仍然穩坐全球市值王寶座，微軟排名第三，騰訊跳升3名、重新挺進前十大，台積電排名第12，特斯拉排名第17，三星小跌至26名。

根據該排行榜，目前蘋果市值為2.123兆美元，穩居榜首，儘管其股價去年累計下跌27%，市值在今年初一度跌破2兆美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）以1.865兆美元排名第二。微軟以1.757兆美元，位居第三。第四到第五名分別是谷歌母公司Alphabet（1.189兆美元）、亞馬遜（9700億美元）、巴菲特的波克夏·海瑟威控股公司（7065.5億美元）、Visa、騰訊、聯合健康（UnitedHealth）和埃克森美孚。

受惠於中國防疫解封和監管壓力減輕等利多，騰訊在近來一波彈升後，市值達到4635.3億美元，排名全球第八，也是唯一挺進前十大的中國企業。儘管如此，與2021年1月創下的歷史高點9490億美元相比，騰訊目前的市值仍然縮水約五成。

截至2023年1月，台積電市值為4241.1億美元。台積電將於台北時間12日下午召開法說會，近來股價回暖，並持穩於高檔附近，帶動市值收復新台幣12兆元大關。台積電市值在去年初達到巔峰，全球排名第八，但在半導體利空罩頂下，其市值排名在去年10月暴跌至第17名。