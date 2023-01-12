國內最大基金交易平台－基富通公布2022年營運成果，儘管過去一年金融市場暗潮洶湧，股債同時下挫，但是在積極推動普惠金融、實現ESG永續目標的努力下，累計受益人數、基金存量都逆勢成長10%，基金存量近900億元，每月定期定額扣款人數逾11萬人，定期定額占全年申購、基金存量比重提升到近5成，自結每股盈餘2.15元。

基富通董事長朱漢強表示，2022年全球政經局勢瞬息萬變，是相當不容易的一年，但不變的是，有主管機關、投資人、媒體、股東與員工的一路相挺，才能夠克服種種挑戰，讓基富通保持初心，持續推廣定期定額、退休準備等理財教育，落實普惠金融發展。

截至2022年底，基富通平台累計受益人數突破23萬人，成長9.5%；累計基金存量約900億元，成長10%。值得一提的是，定期定額投資人超過11萬人，占全年申購、基金存量比重近5成；好好退休專案參加人數超過2.1萬人，較前一年底成長16%，反映基富通推廣理財教育有成。

朱漢強說，邁入2023年，基富通將加強落實「普惠金融」，朝ESG永續目標再跨一大步。在「普」的部分，要把基金理財推廣給更多國人知道，除將打造輕快好用的APP，更規劃舉辦百場理財教育講座；「惠」則是造福國人，今年開放全平台股票型基金定期定額終身0手續費，及贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰等多項優惠，並將持續推廣好好退休平台，協助國人做好退休準備。

朱漢強表示，基富通與一般銷售機構不一樣，ESG是我們主要核心價值。E指的是環境友善（Environmental），平台超過99%採用電子交易，降低環境負擔；S即社會責任（Social），平台倡導正確理財觀念，搭配優惠機制，引導國人培養紀律理財的習慣；G是管理（Governance），因股東為台灣集中保管結算所、櫃買中心、34家國內外投信投顧業者，肩負保障投資人權益的重責，因此，將持續提供穩定的系統，強化資訊安全，確保安心的交易環境。