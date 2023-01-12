過了運動員的巔峰年齡，多明尼加重炮手克魯茲（Nelson Cruz）才逐漸發揮長打實力，根據美媒《FanSided》記者莫瑞（Robert Murray）報導，今年7月將滿43歲的克魯茲，已經與教士簽下一份1年100萬美元的合約，有望迎接職業生涯的第19個賽季。

2008年到2021年賽季，克魯茲一共打出了434轟，是大聯盟在這段期間內擊出最多全壘打的球員，克魯茲直到38歲都還有單季繳出41轟的實力，不過在2021年的下半季，克魯茲打擊實力下滑許多，去年賽季以1年1500萬美元加盟國民，仍擺脫不了低迷打擊手感，全季只繳出2成34打擊率、10轟的表現。

克魯茲在去年季末曾表示自己將接受視力手術，過去一年半飽受視力問題所苦，剛好與他頹靡不振的時期相吻合，只是即便克服了視力問題，克魯茲新賽季也將年滿43歲，能否重回過往水準仍是未知數。

近年國聯開始採用DH制（指定打擊），這讓專職指定打擊的克魯茲找尋新東家的機會變高，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）過去也曾在遊騎兵任職，對於克魯茲的實力再了解不過，而教士先前已經簽下卡本特（Matt Carpenter），預計將與克魯茲一同分擔DH的位置。