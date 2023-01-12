臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」今（12）日訪台，這是繼德國、巴拉圭、民主聯盟基金會、吐瓦魯後，又一外賓來訪，這也是總統蔡英文連續第5日在總統府接待外賓。蔡今特別在臉書為立陶宛貴賓開直播，強調她盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性。相關貼文卻湧入大批網友狠酸，有人質疑線上收看人數少，也有人痛批與其天天耗費資源接待外賓，不如好好照顧自己人。

蔡英文今日早上9時19分在臉書發文表示，她10點將在總統府內，接見立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」，期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性，歡迎大家一起加入直播。

蔡英文隨後更再度發文，刊出她接見立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」的直播。影片中可見，蔡特別戴上印有中華民國與立陶宛國旗的口罩，首先與訪團一一握手致意後便開始致詞，接著則由訪團主席卡斯楚那斯、副主席莎卡琳恩致詞，最後大家一起坐下交流，場面狀似相當熱絡。

蔡英文接見立陶宛國會訪團相關文章，皆吸引數百則留言。除部分支持者表示支持外，卻也湧入大批網友嗆聲：「我們需要的不是只會要錢的供應鏈，而是可以賣石斑跟鳳梨的夥伴」、「記得推銷一下我們的民主石斑魚」、「盤子不夠直接拿碗」、「小編，今年年終不少哦？」「真的是每天都在接客吃大餐耶！到底花了多少錢⋯⋯」、「這次又要給多少啦？」「是不是立陶宛最近手頭緊沒錢了？」