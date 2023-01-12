打破七期豪宅獨霸局面，台中國美館特區豪宅擠進2022年十大成屋豪宅榜！根據實價登錄最新揭露，台中西區國美館首排豪宅「由鉅大恆」，31樓戶去年11月時，被倪姓外籍自然人貸款買下，該戶總面積約171.43坪，總價1億1,758萬元，將車位以每個200萬元拆算，換算單價達70.6萬元，不僅是西區近四年單價最高的豪宅，也是台中去年在七期之外，單價最高的豪宅成屋，躍居台中2022年十大成屋豪宅榜中的第七名！

台灣房屋國美特許加盟店長王芳進表示，「由鉅大恆」位處國立台灣美術館第一排，坐擁開闊綠蔭景觀，且社區現今屋齡約六年，是美術館首排僅有的屋齡10年內豪宅，因此極具稀有性，吸引不少名人入手，價格表現相當亮眼，社區整體平均成交價逾65萬元。

王芳進並指出，該社區規劃兩大棟建物，其中A戶與D戶，因享有三面臨路的棟距優勢，行情相對突出，尤其是臨美術園道的A戶，單價多在70萬以上；而本次揭露的交易，是臨美村路的D戶，行情僅次於A戶，加上本次交易為景觀與隱私性較佳的高樓層戶別，因而站上7字頭的高價。

本次交易的31樓戶，買家為外籍自然人。第一建經研究中心副理張菱育表示，外籍買家在台購屋，常會用「境外私法人」名義出手，但去年下半年「平均地權條例」修法議題沸沸揚揚，由於修法針對私法人購屋，祭出許可制及五年不得移轉，因此早在法案過關前，就有不少外籍買家回歸自然人身分購屋，以避免受政策衝擊，如今修法三讀拍板，預估後續私法人轉以自然人買房的情況，也會更加普遍。

「由鉅大恆」出現七字頭高單價，也打破七期在台中2022年十大成屋豪宅榜的全面獨占局面，成為榜單中，唯一的非七期社區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，西區的美術館特區，其實也是台中的傳統豪宅聚落，但美術館周邊近15年鮮有新案問世，美術園道首排更只有「由鉅大恆」一案獨走。

反觀七期豪宅不斷推陳出新，加上新豪宅的土地成本高，因此屢創高價，包括榜單中居首的「寶輝秋紅谷」、亞軍「聯聚瑞和大廈」等八個社區，屋齡都低於十年，使七期在老幹新枝共同爭輝下，一口氣在榜單占據九個席次。