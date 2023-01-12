愛立信12日公布連網港口報告顯示，在港口導入5G專網不僅能協助港口應對四大挑戰，更是打造智慧港口的關鍵。報告中列舉五種5G港口應用情境，包含無人搬運車，監測用無人機等，結合此五大應用案例，五年內投資報酬率將高達178%，助力打造港口4.0。

中華電信正與基隆港務局展開合作，以愛立信5G設備，打造監測用無人機應用案例，即時影像監控將提升港口安全性與效率。

根據國際海運總會（International Chamber of Shipping）的資料，航運促進了全球近九成的貿易活動。而根據台灣港務公司統計，台灣2021年港群貨櫃量也創下歷史新高。但伴隨著運量成長衍生的塞港與環境永續議題，也引發港灣智慧轉型的浪潮。

愛立信連網港口報告中點出全球港口目前面臨「經營管理」、「壅塞問題」、「人員安全」與「環保永續議題」等四大挑戰。在經營管理層面，全球港口的場站空間有限，76％港口營運商將優化碼頭和場站運作視為最重要的任務，而以5G打造智慧港口4.0將能有效應對這些挑戰。

台灣愛立信總經理周大企表示，亞洲在全球海運獨占鰲頭，不僅載貨和卸貨量領先全球，世界上最大碼頭以及前十大貨櫃港口也有五分之四位於亞洲，而台灣四面環海，海運具備重要地位，港口效能更扮演提升國力的關鍵角色。

周大企指出，台灣正積極推動港口轉型，例如中華電信攜手臺灣港務公司在基隆港打造臺灣首座5G智慧海港無人載具整合應用試驗場域，愛立信除提供最好的5G網路設備外，更透過和中華電信合作一起完成5G網路優化，全力支持和協助中華電信實現港口智慧巡檢案例，提升港口安全性與營運效率。未來愛立信也將持續結合全球5G專網建置經驗，與電信商夥伴合作，助益台灣與全球港灣加速數位轉型進程。

根據台灣主計處2022年6月發布的國情統計通報，受全球缺櫃、塞港影響，2022年前四個月台灣國際商港貨物裝卸量較前一年同期減少2.4％。場站壅塞造成作業效率降低，減少裝卸量外，也因船舶引擎皆持續空轉排放出二氧化碳，造成環境衝擊。此外，根據歐洲海事安全局（European Maritime Safety Agency，EMSA）2018年的資料顯示，近42％的海運傷亡事故或意外都發生在港區，彰顯港口人員安全重要性。

由於智慧港口仰賴高度自動化，5G企業專網可提供全面性的連網方案以滿足其對為頻寬、裝置密度和低延遲的要求。報告中提出五大5G智慧港灣應用情境，如在基準港口導入全部五種情境的情況下，不僅能降低營運成本與碳排量，五年投資報酬率可高達178%。

包括一，應用在遙控橋式起重機，橋式起重機（或稱船到岸起重機）主要負責船隻與碼頭之間的貨櫃裝卸貨，5G專網可遙控橋式起重機在船隻與碼頭間精準靈活地移動貨櫃，並且運用5G專網高頻寬和低網路延遲特性，讓操作人員得以遠端操控減少事故。

二，應用在自動化膠輪式門型起重機，運用5G專網的自動化膠輪式起重機，讓起重機可透過遙控或全自動形式進行運作，操作員勞動成本減少了73％之外，自動化且固定的移動模式有助於港口維護工作減少20％。

三，應用在無人搬運車，港口所發生的意外有36％源於駕駛失誤。透過無人搬運車上的3D智慧感測器和行動網路，除自動行駛外還可充當無人駕駛堆高機和其他物料搬運車。部署了無人搬運車後，透過路徑優化，降低10％的能源成本，操作員勞動成本也同步降低了73％。

四，應用在狀態監測系統，研究指出，25％的設備損壞花費主要因為缺乏維護或維護不當所造成，並且會造成停工延遲。透過5G的廣連結特性進行大量IoT感測器部署，可進行預測性維護，以減少資產維護所需的備件、油料和資源達50％。

五，應用在監控及配送用無人機，在港口部署無人機，則可進行更有效的維安監控，降低貨物盜竊情況，並可以來回船隻之間遞送文件，改善用汽船或拖船運送文件的高成本與高碳排問題。

愛立信舉例表示，愛立信與義大利利沃諾港（Port of Livorno）合作，以數位分身改善了貨櫃運作流程中的場站運輸及關鍵績效指標（KPI），預計將有助於此專案減碳達8.25％。據估計，船舶作業完成時間也減少了13％，堆高機使用時間減少了17％，最終減少了超過8％的碳排放量，每年還可節省約6,000萬美元的成本。利沃諾港的案例也應證了智慧港灣對於港口提供了13項與永續和人員安全有關的直接和間接效益。