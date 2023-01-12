今年春節連續假期自1月20日至1月29日共計10天，台北市政府交通局預期返鄉疏運將於假期前17日開始至21日(除夕)當日，出遊及收假車潮將集中於24日（初三）至29日（初八）6天；為確保交通順暢，交通局規畫春節前、返鄉期間及春節假期三階段交通管制疏導作為。

交通局表示，自春節前4周起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降。若遇下雨、車禍事故等情形，可能造成行車速率普遍下降。春節前一周（1月15日至21日除夕）趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，於下午14時至19時車流量較大。

因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信公園）1月14日至15日(假日)10時至20時停車費率調整為每小時60元。迪化商圈年貨大街周邊年貨大街調漲停車費率，假日最高每小時60元。

假期中取消調撥車道措施，原周日收費之商圈、觀光景點路邊停車格維持收費， 餘暫停收費，路外停車場維持原費率，落實停車場滿場機制。

公共運輸部分，17日至29日實施計程車春節加成運價 ，每趟30元，視人潮加密公車及捷運班次，春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少1／2班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

觀光風景區亦加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

交通局說，交通順暢小組在交通局、警察局、工務局、新北市、高公局及警廣等單位共同合作下，透過24小時即時路況通訊群組，加強橫向聯繫，並確實執行維持路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度、增派警力疏導、管制道路挖掘施工、加強路況查報及資訊發布等積極作為，以減緩春節期間交通衝擊。

交通局呼籲，春節前交通負荷大，請民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並保持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。