高雄市鳳山車站的新建工程被視為鐵路地下化的最後一哩路，除了車站本體外，也打造了「空中鳳城」大樓，未來將會引入影城、運動中心、文創小舖、青創空間等多功能大樓，12日上午高雄市副市長林欽榮前往視察，趕在2024年完工之前確保大樓的工程進度以及工安部分。

林欽榮今日率領工務局、勞工局、環保局、衛生局、鳳山區公所等團隊及土木技師、建築師公會代表前往台灣世曦監造及豐譽營造承攬「空中鳳城」新建工程進度與工地工安聯合稽查；未來預計將內部空間規畫為百貨商場、影城、運動中心、文創小舖、青創空間等，完工後不僅能重塑車站新門戶，也將結合市府發展鳳山中城計畫，

林欽榮表示，目前實際施工進度達53.61％，預計於2024年初完工，為鳳山區注入更多活水；正因其重要性，更應加強工地的職業安全設施，執行工安沒有假期，市府應與中央機關及業者共同協力，守護勞工安全為第一要務。

工務局表示，市府2021年4月6日發布實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，特別針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理。工務局除以建築工地群組提醒注意工安外，每周2天會同相關局處進行建築工地聯合稽查，每週3天亦偕同專業公會進行稽查，嚴格督促建築業者設置安全設施，維護勞工安全，發現違規者將立即通知改善，必要時將勒令停工並開立罰鍰，對於營造業者未落實安全與承攬管理責任，工務局亦將追究相關責任。

勞工局表示，營造業由於工程、環境、工種、勞工變動性高，風險也較其他產業高，為有效防止職業災害發生，將持續針對高風險工地列管加強稽查，以去年為例共計檢查3458工地次較2021年增加15％，而營造業重大職災人數較2021年減少21％，顯示減災已初見成效。除此之外，市府定期舉辦建築工地相關安全宣導講習，邀請工地主任、專任工程人員、職安人員等參加，勞檢處亦對於小型工地持續辦理輔導。