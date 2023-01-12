市售鮮乳幾乎都是紙盒包裝，營養師呂孟凡表示，因為鮮乳中的維生素B2怕光，被陽光照射後會被破壞，所以廠商都不會把鮮乳裝在玻璃瓶中，而是用紙盒或不透明塑膠瓶裝，貼文曝光，令網友吃驚地說，「我都是特地買玻璃瓶裝的鮮乳」。

呂孟凡昨（11）日於個人臉書粉專指出，市面上的鮮乳包裝都是避光的紙盒，不然就是不透明的塑膠瓶，很少有透明的包裝。原因在於鮮乳中富含維生素B2，這類的維生素怕光，被陽光照射就會破壞，所以通常鮮乳不會裝在玻璃瓶。

呂孟凡表示，鮮乳裡還有很多豐富的營養素，並不會因為維生素B2被破壞，就沒有營養價值。

貼文曝光，很多網友相當驚訝，「小時候覺得玻璃罐裝的鮮乳特別漂亮、厲害，所以還會求媽媽買給我喝，看來我吸收到最多的是脂肪吧」、「我是因為玻璃瓶裝才買的欸」、「天啊！我都特地買玻璃瓶的鮮乳耶」。

另有人說，「容器和包裝給食品賦予不同個性，就看是選外表還是內在」、「從營養角度或包裝行銷角度思考本來就不太一樣了，現代人應該沒在缺維生素B2吧」。