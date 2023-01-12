台大前校長管中閔已於1月7日卸任，管中閔今在臉書回憶2017至2019年發生的「卡管案」，坦言當年身陷風暴，導致身心飽受摧殘，因此一直不太願意回憶往事，直到宣布不再續任校長以後，才邀請作家楊渡紀錄台大校長遴選案的始末，並出書把台灣高教史上的一場歷史事件記錄下來。

管中閔今天在臉書上分享，2018年的台大校長遴選事件是台灣高教史上空前的一場大風暴，幾乎摧毀了台灣起步未久的大學自治。事件持續了1年，過程驚濤駭浪、凶險異常；而他身處在風暴中心，遭受各種力量夾擊，身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴，但他不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。

管中閔表示，2016年台大教授郭明良的研究團隊被舉發多篇論文造假，當時擔任校長的楊泮池是其中一些論文的合著者，因此也受到抨擊。隨後宣布不再續任校長。學校也開啟新校長的遴選程序，而他在推薦截止數日前才被說服參加遴選，卻沒想到最後竟是他當選台大校長。而這樣的結果引來很多人的質疑，因為他不是當選的熱門人選，而網路上也出現許多抹黑、攻擊他的聲音。

管中閔指出，當政治力量介入，整個風暴於是成形。即使遴選委員會一再發佈聲明確認遴選過程並無疑義，但風暴未曾止歇，反而因各方推波助瀾更加擴大，也導致教育部部長潘文忠辭職。且在接任部長的吳茂昆強勢主導下，教育部駁回台大的校長遴選結果，但不久後，吳茂昆被揭發過去諸多違法行為，最後在一個月後狼狽下台。

管中閔說，由於遴選委員會堅持遴選過程合法，而他也從未放棄當選資格，這場風暴成為僵局。直到執政黨在2018年11月的地方選舉大敗，僵局出現了轉機。教育部部長葉俊榮突然翻轉立場，在同年的12月24日宣布「勉予同意」台大校長的聘任案，他本人則於次日辭職，成為第三位因此事件而去職的教育部部長。而他也在2019年1 月8日正式就任台大校長，為歷時1年又2天的風暴劃下句點。

管中閔表示，在這場風暴中，整個社會目睹政治力肆無忌憚介入大學自治。當權者動員政治，媒體和網路的力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，也粗暴干涉一所頂尖大學的校長遴選結果，寧可讓其陷入長期空轉也在所不惜。在號稱已民主化的台灣，這場鬧劇竟堂皇上演了1年之久，真令人匪夷所思。

管中閔也說，所幸正義畢竟不死，公道自在人心，有許多人挺身而出為大學自治大聲疾呼。他們支持的當然不是我個人，而是大學自治這個信念；他們抨擊的也不只是少數的權力者，更是蠻橫而毫無節制的政治力。他認為這樣一場歷史事件應被記錄下來。他當年自身的經歷與心情，也將成為這歷史事件另一面向的記載。